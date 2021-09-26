Üye Girişi
Ula arenasında ilk boğa güreşi - Son Dakika

Ula arenasında ilk boğa güreşi

26.09.2021 18:04

- Ula arenasında ilk boğa güreşi Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Ula Arenası'nın ve sezonun ilk boğa güreşini yaklaşık 10 bin kişi izledi.

- Ula arenasında ilk boğa güreşi

Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Ula Arenası'nın ve sezonun ilk boğa güreşini yaklaşık 10 bin kişi izledi.

MUĞLA - Muğla'da yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra ilk boğa güreşi Ula ilçesinde düzenlendi. Boğa güreşleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Türkiye'nin en büyük boğa güreşi arenasında gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle 2019 yılından sonra ara verilen Muğla'daki boğa güreşleri Ula Arenasının hizmete girmesi ile başladı. Tesise geçen yıl görevi başında kalp krizi sonrası vefat eden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın ismi verildi. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Ula boğa güreşleri Türkiye'nin en büyük boğa güreş arenasında start aldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği boğa güreşlerine Muğla'nın yanı sıra, Aydın'dan da boğalar katıldı. 200'ü aşkın boğanın katıldığı güreşleri izlemek için Muğla ve ilçelerinin yanında Aydın ve Denizli illerinden de izleyiciler takip etti.

Ula arenasında ilk boğa güreşi
Ula arenasında ilk boğa güreşi
Ula arenasında ilk boğa güreşi
Ula arenasında ilk boğa güreşi

Türkiye, Aydın, Muğla, Ula, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ula arenasında ilk boğa güreşi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den orta sahada sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Göztepe maçında ilk 11'ler 18:02 Fatih Terim'den orta sahada sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Göztepe maçında ilk 11'ler Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi 17:55 Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı 17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 17:32 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı 17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı 15:29 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı 15:02 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular Beşiktaş'ta sakatlardan 11 kurulur! İşte Ajax maçının kadrosunda yer almayan futbolcular         
18:28
Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti         
17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak         
17:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı         
17:33
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor         
17:11
Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı         
17:01
Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak         
15:58
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
12:22
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 18:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ula arenasında ilk boğa güreşi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement