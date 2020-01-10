Ula Belediyesinin araç parkına takviye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ula Belediyesinin araç parkına takviye - Son Dakika

Ula Belediyesinin araç parkına takviye

6 saat önce

Ula Belediyesi'nin araç parkına yeni katılan 9 araç için adak kesimdi ve dualarla araçlar hizmete başladı.

Ula Belediyesinin araç parkına takviye, System.String[]

Ula Belediyesi'nin araç parkına yeni katılan 9 araç için adak kesimdi ve dualarla araçlar hizmete başladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen hasta nakil aracı, çöp kamyonu, park bahçe sulama aracı ve kamyonetler Ula Belediyesi önünde düzenlenen tören sonrası hizmete sunuldu. Ak Parti İl başkanı Kadem Mete'nin de katıldığı törende konuşan Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, "Araç parkımızda çok eksik vardı. Eksiklerimizin giderilmesi konusunda yaptığımız görüşmeler sonunda 9 ay 10 gün sonra 9 aracımız bugün halkımızın hizmetine sunulacak. Araçlarımızın Ula'mıza kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni iş makinelerimizin Ula'mıza hayırlı hizmetler vereceğine inanıyorum" dedi.


Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaz ayında Muğla'daki Cumhur İttifakı Belediye başkanları ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'da da Bakanlıklar ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın taleplerini önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, ardından da ilgili bakanlıklara ilettik. Bugün de taleplerimiz doğrultusunda 9 aracımız teslim edildi ve Ula halkımızın hizmetine sunuldu" dedi.


Ula İlçe Müftüsünün Ebubekir Tatlı'nın okuduğu duanın ardından adak kesildi. - MUĞLA

AK Parti, Araç, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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