Ula'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 16.50'de, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi Turgut Mahallesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7,46 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Depremde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:39 Kaynak: DHA
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