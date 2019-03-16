Son Dakika Haberleri: Ula'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem

Ula'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ula'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 16.50'de, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi Turgut Mahallesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7,46 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Depremde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:39 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Gündemine Oturan Küçük Tüketiciye Büyük Ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 19:02:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ula'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]