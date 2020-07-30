Muğla'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Muğla'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Ula ilçesinde bulunan "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki mavi bayraklı Akyaka halk plajı bayram tatilinde ilgi görüyor.
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30.07.2020 22:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ula'da bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika