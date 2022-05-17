Ula'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Ula'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

17.05.2022 12:26
Ula'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ula ilçesinde girdiği evden ziynet eşyaları çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ula ilçesinde girdiği evden ziynet eşyaları çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akyaka Mahallesi'nde yaşayan N.Ç, jandarmaya evinden 3 çeyrek altın, tam altın, 2 bilezik, beştaş yüzük ve tektaş yüzüğün çalındığı şikayetinde bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyerek ekipler, hırsızlık olayını N.G'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının ikametinde yapılan aramada çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi. Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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