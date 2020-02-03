Ula'da tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ula'da tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Ula'da tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ula'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen sikkelere el konuldu.

Ula'da tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ula'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen sikkelere el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Ula'da bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı alındı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu adresi belirlenen M.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada define avında kullanılan 4 farklı dedektör ve tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 16 adet sikke ele geçirildi.


M.Ç. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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