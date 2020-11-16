Ula'daki Ortaçağ kalesinin surları turizme kazandırılacak - Son Dakika

Ula'daki Ortaçağ kalesinin surları turizme kazandırılacak

16.11.2020 13:47
Ula'daki Ortaçağ kalesinin surları turizme kazandırılacak, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde bulunan Ortaçağ kalesinin surlarını gün yüzüne çıkarmak için başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde bulunan Ortaçağ kalesinin surlarını gün yüzüne çıkarmak için başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Abdulkadir Baran ve Dr. Nil Dirlik'in bilimsel danışmanlığında, Gökova Mahallesi'ndeki İdyma Antik Kenti'nde yüzey araştırması yürütülüyor.

Burada 2 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen Ortaçağ kalesindeki iki aylık çalışma sonucunda, surların büyük bölümü ortaya çıktı.

Yüzey temizliğinin hemen ardından başlayan çalışmalara, Ula Belediyesi de iş gücü olarak destek veriyor. Bölgedeki 4 kaya mezarında temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Mezarlardan ikisinin İyon düzeninde tapınak cepheli olduğu alanda temizlik çalışması yapıldı. Alanda güvenlik açısından gerekli tedbirler alındı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, çalışmaların yürütüldüğü alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökova Mahallesi'nde yer alan İdyma Antik Kenti'nde belgeleme ve kazı çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgedeki kültür miraslarını gün yüzüne çıkarmak ve turizmin hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirten Akkaya, "İnşallah önümüzdeki turizm sezonuna kadar burada çok sayıda eserlerin ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Bunlardan en önemlisi, 2 bin 600 yıllık kalenin sur duvarlarının ortaya çıkmasıydı." dedi.

Akyaka'nın yıllardır deniz, kum, güneş ve günübirlik turizmle anıldığını vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:

"Buna bir de kültür turizmini eklemek istiyoruz. Şu anda yaklaşık 20 işçi ve 10 arkeolog arkadaşımız bu alanda grev alıyor. Bu çalışmamız sadece Kale ile sınırlı değil. Kalenin çevresindeki kaya mezarları da var. Onların restorasyonuyla ilgili de bir proje hazırladık. İnşallah kaya mezarlarımızın da restorasyonu yapılacak ve buradaki çalışmayla ilgili de yeni bir proje hazırlayacağız."

Akkaya, yeni eserlerin ve alanların ortaya çıkarılmasıyla bölgenin, kültür turizminin de önemli noktalarından biri haline geleceğini söyledi.

Gökova, Akyaka, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ula'daki Ortaçağ kalesinin surları turizme kazandırılacak - Son Dakika


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