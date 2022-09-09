Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı

09.09.2022 20:48
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı

Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 cep telefonu, 4 flaş bellek ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan salınırken, 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, 'Tecavüz sonucu hamile kaldım' dedi Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, 'Tecavüz sonucu hamile kaldım' dedi Son dakika haberi! Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı Son dakika haberi! Köpeği ağaca asarak öldüren şüpheli 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:08 Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
19:59 Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Feci kazada onlarca kişi yaralandı
18:35 İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 20:48:40. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement