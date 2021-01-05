ULA - "Körfez krizini sonlandıracak" KİK zirvesi başladı - Son Dakika

ULA - "Körfez krizini sonlandıracak" KİK zirvesi başladı

05.01.2021 16:03

Körfez'deki Katar'a yönelik lojistik ve diplomatik ambargonun yol açtığı krizi sonlandıracak Suudi Arabistan'ın el-Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde liderler sonuç bildirgesini imzaladı.

Körfez'deki Katar'a yönelik lojistik ve diplomatik ambargonun yol açtığı krizi sonlandıracak Suudi Arabistan'ın el-Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde liderler sonuç bildirgesini imzaladı.

Bu yıl Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer alan tarihi El-Ula kentinde bir vadide inşa edilen dışı aynalarla kaplı "Maraya Salonu"nda gerçekleştirilen KİK zirvesi için liderler, yerlerini aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman açılışta yaptığı konuşmada, Kuveyt'e ve ABD'ye Körfez'deki krizin çözümü için çabaları nedeniyle teşekkür ederek, nükleer faaliyetlerinde uranyum zenginleştirme kararı alan Tahran yönetimine yüklenerek, "İran'ın nükleer programı, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." dedi.

Muhammed bin Selman, "Bugün bölgemizi kalkındırma ve çevremizi kuşatan zorluklara karşı çabalarımızı birleştirmeye en çok muhtaç olduğumuz gündür. El-Ula Zirvesi'nde imzalanacak anlaşma, herkesin iş birliğiyle oluşan bu çabalar sayesinde sağlandı. Körfez, Arap ve İslam bölgesinin istikrarına yönelik dayanışmayı içeren bu anlaşma, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki kardeşlik unsurlarını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından liderler, 41. KİK zirvesi sonuç bildirgesini imzaladı ancak bildirgeye ilişkin detay henüz paylaşılmadı.

Zirve'de dikkati çeken detaylar

Ula Vadisi'nin doğal güzelliklerini yansıtmak için büyük aynalarla tasarlanan dış cephesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan bilim kurgu filmlerindeki yapılara benzer Maraya Salonu önünde liderler, zirve öncesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid 19'a rağmen sarılarak samimi bir fotoğraf verdi. Suudi basınında çıkan haberlere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Katar Emiri'ne karşılama sırasında "Selam, selam. Suudi Arabistan Krallığı'nı nurlandırdın." dedi.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katılıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, zirveye başkanlık ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü de zirveye katılan isimler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması, kara ve hava tüm sahalarını Doha'ya kapatmalarıyla başlayan "Körfez krizi"nin, 3,5 yılın ardından bugünkü KİK zirvesiyle resmi olarak sona ereceği ifade ediliyor.

ULA - Körfez krizini sonlandıracak KİK zirvesi başladı
ULA - Körfez krizini sonlandıracak KİK zirvesi başladı
ULA - Körfez krizini sonlandıracak KİK zirvesi başladı
ULA - Körfez krizini sonlandıracak KİK zirvesi başladı

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ULA - 'Körfez krizini sonlandıracak' KİK zirvesi başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sırasında kapıyı kilitlemek için asılan kelepçe tartışma yarattı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sırasında kapıyı kilitlemek için asılan kelepçe tartışma yarattı         
15:55
86 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı 86 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı         
15:49
Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz         
15:30
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti         
13:33
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım         
11:26
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı         
10:26
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 16:07:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ULA - "Körfez krizini sonlandıracak" KİK zirvesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei