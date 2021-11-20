Üye Girişi
Büyükşehir'den Ula'lı Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den Ula'lı Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteği

20.11.2021 11:59
Büyükşehir'den Ula'lı Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen Ulalı 33 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 99 kıl keçisi desteği verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen Ulalı 33 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 99 kıl keçisi desteği verildi.

Ula Muhtarlar Derneği Başkanı Selma Şensoy Çetin, "Osman Başkanımız Ula ilçesindeki hizmetleri ve tarıma verdiği destekler ile kadın olarak üretmemizi ayakta durmamızı sağlıyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için başlattığı hayvancılık projelerinden bir tanesi olan kıl keçisi desteklemesi projesini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dr. Osman Gürün'ün önderliğinde üretimin her evresinde yer alan, kalkınmanın ana aktörü kadınlara kıl keçisi yaygınlaşması için desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 18-45 yaş arasındaki kadınların yararlanması için başlatılan 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesine Ula ilçesinde devam edildi.

Kıl keçisi dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Ula CHP İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende Ulalı 33 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 99 kıl keçisi desteklemesi yapıldı.

Üretici Öter, "Osman Başkan sayesinden ilk defa keçi sahibi oldum"

Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara kıl keçisi destekleme projesinden yararlanan Ulalı kadın üreticilerden Elvan Öter, şunları ifade etti: "Ula ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde oturuyorum. Normalde de hayvancılık ile uğraşıyorum. Hayvancılıkla uğraşmama rağmen Osman Başkanımız sayesinde ilk defa keçi sahibi olacağım. Umarım bizler için iyi olur ve başarabiliriz" dedi.

Kıl keçisi destekleme projesinden yararlanan diğer kadın üreticilerden Tuğba Göktaş ve Ezgi Turhan ise, kadınlara yönelik projeleri ve sağladığı imkanlar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti.

Muhtar Çetin, "Osman Başkan kadın olarak üretmemizi ayakta durmamızı sağlıyor"

Konuşmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün'ün Ula ilçesine yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ederek başlayan Ula Muhtarlar Derneği Başkanı Selma Şensoy Çetin şunları ifade etti: "Büyükşehir Belediyesi tarıma çok fazla destek veriyor. Büyükşehir yaptığı projeler ile kadınların üretime daha fazla katılmalarını sağlıyor. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ise Ula ilçesindeki hizmetleri ve tarıma verdiği destekler ile kadın olarak üretmemizi ayakta durmamızı sağlıyor. "

Başkan Gürün, "Kırsalda üretim kadınlarımızın omuzunda"

Ulalı kadınlara kıl keçisi dağıtım töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kadınlara yönelik tarımsal destekleme projelerinde daha heyecanlı olduğunu ifade etti. Kırsalda üretimin kadınların omuzunda olduğunu vurgulayan Başkan Gürün, esas işi yapanların kadınlar olduğu için kıl keçisi desteklemelerini de kadınlara yaptıklarını söyledi. Tarımın son yıllarda hak ettiği ilgiyi ve desteği görmediğini ifade eden Başkan Gürün konuşmasını şöyle sürdürdü; "Göreve geldiğimiz 2014 yılından beri üretimin önemini vurgulamak ve bu alanların gelişmesini sağlamak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Hayvancılık konusunda bilimsel incelemelerin ardından en verimli desteğin kıl keçisi olduğunu bilim adamları tespit etti. İlerleyen süreçte keçi eti, sütü, peyniri şimdi olduğundan daha değerli hale gelecek ve pazar sorunu olmayacak. Şehrimizde %68'lik bir orman varlığı bulunuyor ve dağlarımız maki bitki örtüsüyle kaplı. Makilik alanlar kıl keçileri için doğal beslenme alanlarıdır. Bu nedenle de keçi beslenirken yeme çok bağımlı kalınmıyor. Beslenme gideri çok düşük miktarda olduğu için ekonomik olarak gelir artmış oluyor. Ayrıca keçiler dip beslenmesi yaptığı için de orman yangınlarının ilerlemesinin önüne geçilmesinde önemli rol alabiliyor. Yıllardır diyoruz ki toprağını satma ürününü sat. Kırsalda üretelim kıyıda tüketelim. Biz bunları söylerken üretimin önemini ve gelecek için en büyük güvence olduğunu belirtmeye çalışıyoruz. Bu nedenle projeye katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Büyükşehir'den Ula'lı Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteği
Büyükşehir'den Ula'lı Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteği
Büyükşehir'den Ula'lı Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteği

Büyükşehir Belediyesi, Osman Gürün, Muğla, Ula, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den Ula'lı Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! 12:39 2 dakikada 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 11:43 İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık

Son Dakika Haberleri
12:42 Döviz kuru arttı, Bulgar ve Yunan turistler akın akın Edirne'ye geliyor!
12:26 Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava
12:22 Koronavirüs ile ilgili en korkunç veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
11:56 Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler
11:51 Koronavirüs hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
Döviz kuru arttı, Bulgar ve Yunan turistler akın akın Edirne'ye geliyor! Döviz kuru arttı, Bulgar ve Yunan turistler akın akın Edirne'ye geliyor!         
12:42
Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
12:29
Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı         
11:55
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 12:53:29. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den Ula'lı Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement