Ula Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına Mehmet Çatak seçildi - Son Dakika

Ula ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına yapılan genel kurulda Mehmet Çatak seçildi.

Odanın 13'üncü olağan genel kurul toplantısı Ula Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

Odanın 20 yıl başkanlığını yapan Bekir Kanat'ın aday olmadığı kongrede, Hüseyin Armutçu ve Mehmet Çatak'ın listeleri yarıştı.

220 üyenin 205'inin oy kullandığı kongrede, 168 oy alan Çatak yeni başkan oldu. Armutçu ise 65 oyda kaldı. Kongrede 2 oy da geçersiz sayıldı.

Yeni başkan Çatak ve yönetim kurulu üyeleri Şoförler ve Otomobilciler Odası'na giderek eski başkan Kanat'tan görevi devraldı.

Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine güvenenleri mahcup etmeyecekleri söyledi.