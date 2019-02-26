Ulak Baz İstasyonu Tedarik Sözleşmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "ULAK Projesi ile güvenli haberleşme altyapılarının milli imkanlarla kurulması ve ileri teknoloji ürün geliştirme yeteneğinin kazanılarak ülkenin bu teknolojilerde söz sahibi ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "ULAK Projesi ile güvenli haberleşme altyapılarının milli imkanlarla kurulması ve ileri teknoloji ürün geliştirme yeteneğinin kazanılarak ülkenin bu teknolojilerde söz sahibi ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz." dedi.



Bakan Turhan, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2019'da, ULAK Haberleşme AŞ ile Turkcell arasındaki "ULAK Baz İstasyonu Tedarik Sözleşmesi"nin imza törenine katıldı.



Turhan, burada yaptığı konuşmada, ULAK Projesi'nin Bakanlığın desteği ve Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN, Netaş ve Argela şirketleri tarafından, milli ve yerli imkanlarla tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini söyledi.



ULAK Projesi ile güvenli haberleşme altyapılarının milli imkanlarla kurulması ve ileri teknoloji ürün geliştirme yeteneğinin kazanılarak ülkenin bu teknolojilerde söz sahibi ülkeler arasında yer almasının hedeflendiğini belirten Turhan, mobil haberleşme radyo erişim şebekesindeki dışa bağımlılığın ve dolayısıyla cari açığın azaltılmasının da bu projenin diğer önemli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.



Turhan, ULAK Projesi ile 4,5G baz istasyonlarının geliştirilmesi ve üretilmesiyle başlayan çalışmaları ilerleterek mobil haberleşme alanında ihtiyaç duyulan tüm altyapı teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Bakanlık olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen her ürünün arkasında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Turhan, "Biz kırsal bölgelerde ULAK'ı kamu yatırımlarıyla Evrensel Hizmet Kanunu çerçevesinde kurulan geniş bant mobil altyapılarında kullanarak yerli üretime desteğimizi vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.



ULAK baz istasyonlarının operatörlerce de ticari şebekelerde kullanılmaya başlandığını anımsatan Turhan, bugün imzalanan ULAK Baz İstasyonu Sipariş Sözleşmesi'nin de bu gelişmelere yeni bir soluk getireceğini kaydetti.



Turhan, sözleşmenin tarafları olan ULAK Haberleşme AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yöneticilerini tebrik etti.



Konuşmaların ardından Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Davut Kavranoğlu, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından "ULAK Baz İstasyonu Tedarik Sözleşmesi" imzalandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazından Yeni Fotoğraflar Yayınlandı

Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor