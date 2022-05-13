"Ulak" yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor - Son Dakika
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"Ulak" yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor

13.05.2022 19:37
"Ulak" yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor

Tabiattaki yaşamın izini sürmek için her bölüm ayrı coğrafyalarda çekilen TRT Belgesel yapımı "Ulak", yeni bölümünde Güney Amerika'dan ekranlara gelecek.

Tabiattaki yaşamın izini sürmek için her bölüm ayrı coğrafyalarda çekilen TRT Belgesel yapımı "Ulak", yeni bölümünde Güney Amerika'dan ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Doğa Bilimci Serdar Kılıç'ın sunduğu programda, Güney Amerika'da Patagonya'nın meşhur zirvesi Fitz Roy Dağı'nda, bugüne kadar 25 dağcının zirveye ulaşmak uğruna hayatını kaybettiği rota izlenecek.

Sadun Saran'ın da zorlu tırmanışa eşlik edeceği Ulak'ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.30'da TRT Belgesel'de seyirciyle buluşacak.

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Güney Amerika, Toros Dağları, Serdar Kılıç, TRT Belgesel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ulak' yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ulak" yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor - Son Dakika
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