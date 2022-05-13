"Ulak" yeni bölümüyle TRT Belgesel'de seyirciyle buluşuyor - Son Dakika

Tabiattaki yaşamın izini sürmek için her bölüm ayrı coğrafyalarda çekilen TRT Belgesel yapımı "Ulak", yeni bölümünde Güney Amerika'dan ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Doğa Bilimci Serdar Kılıç'ın sunduğu programda, Güney Amerika'da Patagonya'nın meşhur zirvesi Fitz Roy Dağı'nda, bugüne kadar 25 dağcının zirveye ulaşmak uğruna hayatını kaybettiği rota izlenecek.

Sadun Saran'ın da zorlu tırmanışa eşlik edeceği Ulak'ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.30'da TRT Belgesel'de seyirciyle buluşacak.