"ULAKBEL" ile Melikgazi Belediyesi tek tuş uzağınızda - Son Dakika

Teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden birisi olan Melikgazi Belediyesi, "ULAKBEL" ismini verdiği yeni bir yazılım geliştirdi.

Bugünün ihtiyaçlarına göre geliştirilerek vatandaşların günlük yaşam içerisinde hizmet alabilecekleri birçok yeniliğe sahip yazılım üzerinden birçok hizmet vatandaşla buluşuyor.

"Vatandaşlarımızın teknolojiden faydalanmasını sağlamak ve işlem aşamalarını kolaylaştırmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz" diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeni bir yazılımla Melikgazi ilçemize hizmet etmeye başlamış durumdayız. ULAKBEL ismini verdiğimiz yazılım sayesinde vatandaşlarımız şikayetlerini hem WhatsApp hem de sosyal medya üzerinden bize iletiyor. Vatandaşlar tüm taleplerini tek merkezden cep telefonlarını doğrulayarak takip edebiliyor. Aynı zamanda iletişim merkezimizi arayarak farklı ortamlarda taleplerini dile getiriyorlar. Bu yazılım sayesinde tek tuş ile tüm başvuruları listeleme imkanı var. Gece saat 24: 00'de olsa vatandaşlarımıza geri dönüş yapıyoruz. Pandemi sürecinde Akıllı Santral Çözümü ile 8 bin çağrı otomatik yanıtlanarak vatandaşlarımızı bekletmeden cevaplarını verdik. Ayrıca mobil uygulama sayesinde birimler talepleri sahada alıyor ve çözüme kavuşturuyor. Her adımda bildirim üreterek personeli uyarıyor ve işlerin hızlı ilerlemesini sağlıyoruz. Her sürece ayrı iş akışı tanımlayabiliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan gelen ve kurum içerisindeki işe dönüştürülen tüm kaynakları bir arada toplamayı amaç edindiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "ULAKBEL'e 6 ayda 82 bin başvuru yapıldı. 24 bin 77 WhatsApp talebi, 29 bin 500 de telefon talebi geldi. Son 1 ayda gelen talepler yüzde 75 memnuniyet oranına ulaştı. Tüm taleplerin yüzde 93'ü sonuçlandırıldı" diye konuştu. - KAYSERİ