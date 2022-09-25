Moğolistan'ın Başkentinde Dünya Arabasız Günü Kutlandı - Son Dakika
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Moğolistan'ın Başkentinde Dünya Arabasız Günü Kutlandı

25.09.2022 15:13
Moğolistan'ın Başkentinde Dünya Arabasız Günü Kutlandı

ULAN BATUR, 25 Eylül (Xinhua) -- Dünya Arabasız Günü, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, halkta hava kirliliği ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkileri hakkında farkındalık yaratmak ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemek amacıyla Pazar günü kutlandı.

ULAN BATUR, 25 Eylül (Xinhua) -- Dünya Arabasız Günü, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, halkta hava kirliliği ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkileri hakkında farkındalık yaratmak ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemek amacıyla Pazar günü kutlandı. Ulan Batur'daki özel otomobillerin ve toplu taşıma araçlarının, Dünya Arabasız Günü nedeniyle ana yolları kullanmaları yasaklandı. Ülkenin 3,4 milyon nüfusunun yaklaşık yarısını barındıran başkentteki hava kirliliği ve trafik sıkışıklığı, uzun yıllardır kentin en acil sorunları arasında yer alıyor. Dünya Arabasız Günü kapsamında "Güvenli ve sağlıklı bir ortam için hep birlikte" sloganıyla, kültürel konserler, koşu ve yürüyüş yarışları ile istihdam tanıtım etkinlikleri gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor. Moğolistan'ın başkentinde, Dünya Arabasız Günü, 2009 yılından beri kutlanıyor.

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Kaynak: Xinhua

Moğolistan, Eylül, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moğolistan'ın Başkentinde Dünya Arabasız Günü Kutlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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