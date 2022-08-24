Moğolistan'da Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi bulundu - Son Dakika
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Moğolistan'da Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi bulundu

24.08.2022 12:56
Moğolistan'da Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi bulundu

ULAN Uluslararası Türk Akademisi ile Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yürütülen bilimsel kazı çalışmaları sonucunda Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi ile yazıtı keşfedildi.

ULAN Uluslararası Türk Akademisi ile Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yürütülen bilimsel kazı çalışmaları sonucunda Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi ile yazıtı keşfedildi.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, 2019'da Moğolistan'ın Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarıyla Ötüken bölgesindeki Nomgon ovasında ortaklaşa başlattıkları kazı çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Kazı çalışmaları sonucunda Bilge Kağan ile Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi ve yazıtını keşfettiklerini kaydeden Kıdırali, "Anıt metninden elde edilen bilgilere dayanarak, Nomgon külliyesinin Göktürk Kağanlığını yeniden canlandıran Kül Tigin ve Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kutluk Kağan'a ithaf edildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu külliye, 'Türk' adının ilk kez geçtiği Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kabul edilmektedir."dedi.

İlteriş Kağan yazıtında 12 satırlık eski Türk yazısı bulunuyor

Kıdırali, batıdan doğuya oval biçimde inşa edilen külliyenin toplamda 49 metrekare alandan oluştuğunu belirterek, "Külliyenin etrafına hendek kazılmış ve buradan toprak yığılarak bir kale inşa edilmiş. Külliyenin batı tarafında, alanın ortasına delikli taştan bir küp (sunak), taştan insan figürleri, iki yavrusu olan aslan heykeli ve iki koyun heykeli bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra külliyenin kapısında 51 balbal taşın sırayla yerleştirildiğini kaydeden Kıdırali, bunlar arasında 5 balbal taşından Aşina ailesine ait "dağ keçisi" sembolünün tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Kıdırali, ayrıca külliye içinde bir ibadet yerinin olduğunu kanıtlayan tuğla kalıntıları ile patika üzerine serilen kil kaplamanın da bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İbadet yerinin önünde yazıtın üst kısmı ve kaplumbağa şeklindeki temeli keşfedildi. Bulunan eserin iki yüzünde 12 satırlık eski Türk yazısı, üçüncü yüzünde ise eski Soğd yazısı bulunmaktadır. Keşfe katılan bilim adamları, anıtın metninden 'Tanrı', 'Türk', 'Kutluk', 'Tümen' gibi bir dizi kelime tespit etti."

"İlteriş Kağan anıtı, Orhun anıtı gibi Göktürk devleti için önemli bir anıt"

Kıdırali, İlteriş Kağan'ın Nomgon külliyesinin genel olarak oğulları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in anıtlarına benzediğini söyledi.

Nomgon'daki İlteriş Kağan yazıtının üst tarafında vücudu ejderha şeklinde iki kurt başı simgelendiğini belirten Kıdırali, "Taspar Kağan, Bilge Kağan, Kül Tigin ve diğer anıtların tepesine de bu tür kağanlık simgeleri olan ejderha biçimli kurt başlı bir şeklin çizildiği bilinmektedir. Nomgon anıtının, Orhun anıtları gibi Göktürk devleti için önemli bir anıt olduğu anlaşılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Türk devletlerinde tanıtımı yapılacak

Kıdırali, Uluslararası Türk Akademisi olarak Nomgon kazı sonuçları ile ilgili bilimsel kitap hazırlayacaklarını ve tanıtımını ise tüm Türk devletlerinin başkentlerinde yapmayı planladıklarını belirterek, "Moğolistan'daki Göktürk dönemine ait anıtların kazıları gelecekte de devam edecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bilge Kağan, Moğolistan, Arkeoloji, Kül Tigin, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moğolistan'da Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moğolistan'da Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi bulundu - Son Dakika
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