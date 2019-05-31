Son Dakika Haberleri: Ulaş Anaokulu'nda mezuniyet programı düzenlendi
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Ulaş Anaokulu'nda mezuniyet programı düzenlendi

1 saat önce

Ulaş Anaokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenledi.

Ulaş Anaokulu'nda mezuniyet programı düzenlendi, System.String[]
Ulaş Anaokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenledi.

Ulaş Anaokulu salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları resim sergisinin açılışını yaptı.
Gül, daha sonra, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Serhat Duman öğrencilerin mezuniyet belgelerini verdi.

Program sonunda öğrenciler atık maddelerden oluşturulan elbiselerden defile gösterisi yaptı.
Tören öğrencilerin keplerini havaya fırlatmaları ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:50 Kaynak: AA
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