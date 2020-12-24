Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
24.12.2020 15:51
Sivas'ın Ulaş İlçesi Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sivas'ın Ulaş İlçesi Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İlbey, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.
Haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" isimli fotoğrafına oy veren İlbey, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.
Son Dakika Son Dakika! Bahçeli'den erken seçim çağrılarına yanıt: Seçimler zamanında yapılacak, adayımız da Erdoğan'dır Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı İmamoğlu, Akit TV muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumuza değil, dekoltenize dikkat ettim Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi