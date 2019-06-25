Son Dakika Haberleri: Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den esnaf ziyareti
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Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den esnaf ziyareti

1 saat önce

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe esnafını ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den esnaf ziyareti, System.String[]
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe esnafını ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.
İlçedeki esnafları ziyaret eden İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş'ın gelişmesinde ticari hareketliliğin önemli olduğunu vurguladı.
İlçenin kalkınması ve ticari hareketliliğin arttırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını, ziyaretlerin olumlu geçtiğini dile getiren İlbey, "Esnafımız, ilçemizin gelişmesine katkı sağlarken istihdam da sağlamaktadır. Esnaf ziyaretlerinde halkımızın sorunlarını daha iyi tespit edeceğiz. Halkımızla esnafımızla iç içe olmak, onların sorunlarına çözüm bulmak için ziyaretlerimiz devam edecek." diye konuştu.
Esnaflar da ziyaretten dolayı İlbey'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:26 Kaynak: AA
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