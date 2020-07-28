Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nayman'a "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

İlbey, aynı zamanda Ulaş Kaymakamı olan Nayman'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İşbirliği içerisinde Ulaş için güzel hizmetlere imza atmak istediklerini belirten İlbey, "Genel sekreterimizin ayrıca ilçe kaymakamımız olması bizleri mutlu ediyor. İnşallah ilçemizin kalkınması için yeni projeler üreterek Ulaş'ta birlikte güzel çalışmalar yapacağız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nayman ise İlbey'e teşekkür etti.