Ulaş Belediye Başkanı İlbey kuşlar için yem bıraktı - Son Dakika

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, soğuk hava nedeniyle donan Ulaş Gölü'nün çevresine yem bıraktı.

İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan Ulaş Gölü'nün soğuk hava nedeniyle buz tuttuğunu söyledi.

Soğuk havada yabani hayvanların ve sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşadığını belirten İlbey, "Yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölümüz hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu ve üzeri karla kaplandı. Gölde barınan ve yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için göl çevresine yem bıraktık." dedi.

Hayvanların insanlara Allah'ın emaneti olduğunu dile getiren İlbey, şunları kaydetti:

"Yaşayan canlıları yılın her mevsiminde korumak, kollamak ve onlara güzel yaşam koşulları sunmak lazım. Kış nedeniyle yem bulmakta zorluk çeken hayvanları unutmayarak onlara sahip çıkalım. Onların da bir can taşıdığını unutmayalım."

Kuşların zorlu kış şartlarında açlık çekmemesi için yem dağıtımına devam edeceklerini ifade eden İlbey, vatandaşların da gölde yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakarak bu konuda duyarlı olmalarını istedi.