Ulaş Belediye Başkanı İlbey, market ve manavları denetledi - Son Dakika

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, KDV indiriminin market ve manavlarda fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti.

İlbey, zabıta ekipleriyle ilçedeki market ve manavlarda fiyatın yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol ederek, eksik hususlarla ilgili uyarılarda bulundu.

İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçede alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için raflarda ayçiçek yağının yanı sıra temel gıdaların olup olmadığını ve ürünlerde fahiş fiyat uygulaması olup olmadığını denetliyoruz." dedi.

Vatandaşların bütçeleri kadar sağlıklarının da önemli olduğunu, bu nedenle gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini de kontrol ettiklerini anlatan İlbey, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini, uyarıları dikkate almayan iş yerlerine cezai işlem uygulanacağını ifade etti.