Ulaş Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay aradan sonra toplandı.

Toplantı öncesi koronavirüs önlemleri çerçevesinde toplantı salonu dezenfekte edildi, üyeler maskeli katılım sağladı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ülke genelinde belediyelerin meclis toplantıları en son mart ayında olmuştu. Nisan, mayıs ve haziran ayı olmak üzere 3 ay boyunca yapılmamıştı. Pandemi sonrası temmuz ayı oturumunda meclis üyelerimizle bir araya geldik." dedi.

Toplantıda, encümen üyesi ve meclis ihtisas komisyonlarında görev yapacak isimler belirlendi. Gelir gider kesin hesaplar, faaliyet ve denetim komisyonu raporları görüşüldü.