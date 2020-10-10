Ulaş Belediyesi okulları dezenfekte etti - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde eğitime açılacak okullar belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günü yüz yüze eğitimle açılacak okulların tamamını dezenfekte ettiklerini, eğitim öğretime katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

İlbey, yeni eğitim öğretim yılının ülkeye, Sivas'a ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise " Her zaman yanımızda olan bize desteğini esirgemeyen başta sayın başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim. İnşallah ilçemizde sağlıklı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı olur." diye konuştu.