Son Dakika › Güncel › Ulaş Belediyesi zabıta ekipleri marketleri denetledi - Son Dakika
Ulaş Belediyesi zabıta ekipleri marketleri denetledi
6 saat önce
Ulaş Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kolonya, dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için marketleri denetledi.
Ulaş Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kolonya, dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için marketleri denetledi.
Raflardaki ürünlerin satış ve geliş fiyatlarını karşılaştıran ekipler, işletmecilere uyarılarda bulundu.
Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zor zamanı fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmamaya kararlıyız. İlçedeki tüm marketlerde uygulama kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.
Belediye ekiplerinin başlattığı çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden market sahipleri de koronavirüsü fırsata çevirmek isteyenlere gereken cezanın kesilmesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:50 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı