Ulaş Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
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Ulaş Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

19.04.2022 13:36
Ulaş Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, ramazan ayı dolaysıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, ramazan ayı dolaysıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ramazanın farklı duyguları içinde barındıran mübarek bir ay olduğunu söyledi.

İlbey, en önemli duygulardan birinin paylaşmak diğerinin ise dayanışma olduğunu belirterek, "Hayırseverlerin destekleriyle içerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu gıda kolilerini ekipler tüm mahallelerde kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. İlçede yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerinin yılın her günü olduğu gibi ramazan ayında da onların yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. "ifadelerini kullandı.

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Turan İlbey, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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