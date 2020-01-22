Ulaş Belediyesinden Sivasspor'a destek kampanyası - Son Dakika

Ulaş Belediyesi, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un evinde oynayacağı karşılaşmaları izlemek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldıracak.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen kırmızı-beyazlı takımımızın sahasındaki maçlarını izlemek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç tahsis edeceğiz." dedi.

Şampiyonluğa giden yolda belediye olarak katkı sağlamak istediklerini belirten İlbey, Sivasspor'un 27 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçta uygulamanın başlayacağını ifade etti.