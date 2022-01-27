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Ulaş Belediyesine 132 çöp konteyneri hibe edildi - Son Dakika

Ulaş Belediyesine 132 çöp konteyneri hibe edildi

27.01.2022 11:13
Ulaş Belediyesine 132 çöp konteyneri hibe edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sivas'ın Ulaş ilçesine 132 çöp konteyneri hibe etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sivas'ın Ulaş ilçesine 132 çöp konteyneri hibe etti.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçede temizlik çalışmasını en üst düzeyde tuttuklarını söyledi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çöp konteyneri talebinde bulunduklarını belirten İlbey, "Hibe edilen konteynerleri ihtiyaç duyulan bölgelere ve yıprananların yerine koyacağız. İlçemizde daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

İlbey, çöp konteynerlerinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.

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Turan İlbey, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş Belediyesine 132 çöp konteyneri hibe edildi - Son Dakika


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