Ulaş beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş beyaza büründü - Son Dakika

Ulaş beyaza büründü

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş İlçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Ulaş beyaza büründü, System.String[]

Sivas'ın Ulaş İlçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey yaptığı açıklamada, "2 gündür aralıksız yağan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 cm oldu. Ulaş Belediyesi olarak kar yağışının başlamasıyla mesai arkadaşlarımız iş makinelerimiz ile birlikte ana caddelerimiz başta olmak üzere kurum,okul bahçelerinde ve ara sokaklarda aralıksız kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ulaşlı hemşehrilerimiz yaşam alanlarında mağdur olmaması için ekiplerimiz gece gündüz her alanda görevinin başında" diye konuştu..


İlbey, İlçe halkının mağdur olmaması için özveriyle çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti. - SİVAS

Yıldırım Turan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:07:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaş beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]