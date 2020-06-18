Ulaş'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda test yapmaya başladı.

İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed İğci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarama çalışmalarının ilçe ve köylerde başladığını söyledi.

Şimdiye kadar 26 haneye test yaptıklarını aktaran İğci, "Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapılan kişilerde kandaki antikor düzeyi kontrol edilerek aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak." ifadelerini kullandı.