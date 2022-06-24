Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü kıyısında belediye tarafından yaptırılan sosyal tesis hizmet vermeye başladı.

Ulaş Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün kıyısında ziyaretçilerin yararlanması için başlattığı sosyal tesis çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, yerli ve göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kıyısına yaptıkları tesiste misafirlerin daha rahat edeceğini belirterek, "Tesisimizden, balık tutmak ve piknik yapmak için göle gelen hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz yararlanacak. Ziyaretçiler, nezih bir ortamda makul fiyatlarla soğuk ve sıcak içeceklerini yudumlayıp çeşitli yiyecekleri tadarak yorgunluklarını atacak." dedi.

İlbey, ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.