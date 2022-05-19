Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü kenarındaki mesire alanı yenileniyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, piknikçilerin uğrak yeri mesire alanında çalışma başlattıklarını söyledi.

İlbey, 500 metrekarelik alanı duvarlar çevirerek yeşillendireceklerini belirterek, "Alana meyve ağaçları dikeceğiz, ayrıca daha önce yapılan ve atıl durumdaki kıl çadırları yenileyerek piknikçilerin hizmetine sunacağız." dedi.

Mesire alanını doğa ile iç içe keyifli vakit geçirilebilecek yer haline getireceklerini aktaran İlbey, "Sakarmeke, kıl kuyruk, elmabaşı kuş türlerinin barındığı gölümüzde daha rahat ve sıkıntısız bir piknik yapılmasını sağlayacağız. Çalışmalarımızı en kısa zamanda bitirerek mesire alanımızı hizmete açacağız." diye konuştu.