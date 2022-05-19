Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor

19.05.2022 16:46
Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü kenarındaki mesire alanı yenileniyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü kenarındaki mesire alanı yenileniyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, piknikçilerin uğrak yeri mesire alanında çalışma başlattıklarını söyledi.

İlbey, 500 metrekarelik alanı duvarlar çevirerek yeşillendireceklerini belirterek, "Alana meyve ağaçları dikeceğiz, ayrıca daha önce yapılan ve atıl durumdaki kıl çadırları yenileyerek piknikçilerin hizmetine sunacağız." dedi.

Mesire alanını doğa ile iç içe keyifli vakit geçirilebilecek yer haline getireceklerini aktaran İlbey, "Sakarmeke, kıl kuyruk, elmabaşı kuş türlerinin barındığı gölümüzde daha rahat ve sıkıntısız bir piknik yapılmasını sağlayacağız. Çalışmalarımızı en kısa zamanda bitirerek mesire alanımızı hizmete açacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
CHP İl Başkanlığı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu CHP İl Başkanlığı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kaynak: AA

Turan İlbey, Ulaş Gölü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:52:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement