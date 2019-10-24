Son Dakika Haberleri: Ulaş Gölü'nde sonbahar sessizliği
Son Dakika Güncel Ulaş Gölü'nde sonbahar sessizliği

Ulaş Gölü'nde sonbahar sessizliği

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak mekanı olan Ulaş Gölü, havaların soğumasıyla adeta sessizliğe büründü.

Ulaş Gölü'nde sonbahar sessizliği, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak mekanı olan Ulaş Gölü, havaların soğumasıyla adeta sessizliğe büründü.


Ulaş Gölü Tesisleri'nin işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde gurbetçilerin ve piknik sevenlerin uğrak yeri olan, göçmen kuşların barındığı gölün, sonbahar mevsimiyle sessizliğe büründüğünü söyledi.


Havaların soğumasıyla göl kıyısındaki piknik alanlarının ve kameriyelerin boş kaldığını anlatan Aslan, bugünlerde ara sıra vatandaşların gölü görmeye ve göçmen kuşları izlemeye geldiğini ifade etti.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:56 Kaynak: AA
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