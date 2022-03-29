Ulaş Gölü'nün su seviyesi yağışların etkisiyle yükseldi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken ve göçmen kuşların barındığı Ulaş Gölü'nde yağışların etkisiyle su seviyesi yükseldi.

İl merkezine 38 kilometre uzaklıkta yer alan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölde geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle azalan su seviyesi, yağışların ardından biriken karın erimesiyle arttı.

Yılın belirli dönemlerinde sakarmeke, kılkuyruk, elmabaş gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan göl, yükselen su seviyesiyle eski güzelliğine büründü.

Göl çevresindeki mesire alanı ise baharın gelmesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Göl çevresindeki mesire alanının işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tecer Irmağı'ndan yapılan su takviyesinin yanı sıra kar ve yağmur yağışlarının ardından gölün su seviyesinin arttığını belirterek, "Havaların ısınmasına paralel su seviyesinin artmasıyla gölün sembolü haline gelmiş sakarmeke, elmabaş, kılkuyruk gibi kuş türleri tekrar bölgeye geldi ve göl eski güzelliğine kavuştu." dedi.

Havaların ısınmasıyla mesire alanındaki hazırlık çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Aslan, "Son iki yıldır pandeminden olumsuz etkilenmiştik. İnşallah bu yıl piknik sevenlerimizle güzel ve bereketli bir yıl yaşarız ." diyerek sözlerini noktaladı.