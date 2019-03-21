Son Dakika Haberleri: Ulaş Gölü Piknikçileri Bekliyor

Ulaş Gölü Piknikçileri Bekliyor

1 saat önce

Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü piknikçileri bekliyor.

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Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü piknikçileri bekliyor.


Ulaş Gölü işletmecisi Kemal Arslan, AA muhabirine, baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla göl kenarındaki piknik ve mesire alanını hazar hale getirdiklerini söyledi.

Havaların ısınmasıyla göçmen kuşların göle döndüğünü ve gölde yaşayan kuşların bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiğini belirten Arslan, "Geçen yıl göle sakarmeke kuşlarının yanı sıra, nesli tükenmekte olan elmabaş mavigaga, dikkuyruk cinsi kuşlar da geldi. İnşallah bu yıl da bu cins kuşların gelmesini bekliyoruz." dedi.

Vatandaşların isteği üzerine alabalık yetiştirmeye başladıklarını da aktaran Arslan, talepler doğrultusunda piknikçilere ızgarada alabalık, tavuk, köfte gibi hizmetler vereceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Kemal Arslan, Güncel
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