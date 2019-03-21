Ulaş Gölü Ziyaretçilerini Bekliyor
1 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilçe merkezinde bulunan Ulaş gölü kendine özgü güzelli ile tabiat sevenleri bekliyor.
Sivas
'ın Ulaş
ilçesinde ilçe merkezinde bulunan Ulaş gölü kendine özgü güzelli ile tabiat sevenleri bekliyor.
Turizmci Kemal Arslan
, yaptığı açıklamada, Bahar'ın gelmesi ve havaların ısınmasıyla Ulaş gölünün kendine özgü güzelliğini sergilemeye başladığını belirtip, bu doğal ortada piknik yapıp dinlenmek ve eğlenmek isteyenleri Ulaş gölüne beklediklerini belirtti. Arslan, Ulaş gölünün barındırdığı kuş türleri ile kuş gözlemciliği açısından da önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:35 Kaynak: İHA
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