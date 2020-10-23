Ulaş İlçe Emniyet Amiri Yılmaz görevine başladı - Son Dakika

Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine atanan komiser Yavuz Yılmaz görevine başladı.

Yılmaz, AA muhabirine, Ulaş'ın şirin, güzel ve huzurlu bir ilçe olduğunu söyledi.

Yeni görev yerinde sükunetin ve var olan huzurun korunması için çalışacaklarını belirten Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla birlikte ilçe halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

Yılmaz, ilçedeki diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak mevcut huzuru korumanın gayreti içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.