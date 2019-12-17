Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü kışa hazır - Son Dakika
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Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü kışa hazır

6 saat önce

Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü, kış mevsiminde köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.

Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü kışa hazır, System.String[]

Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü, kış mevsiminde köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.


Kar yağışları öncesinde hazırlıklarını tamamlayan İlçe Özel İdare çalışanlarıyla bir araya gelen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan'dan tedbirler konusunda bilgi aldı ve ekip çalışanlarıyla sohbet etti.


Kaymakam Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kış şartlarında yol açma çalışmalarını sürdürecek personel önemli bir görevi yerine getirecek. İlçeye bağlı 38 köy ve 17 mezrada yoğun bir karla mücadele verecekler. Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerimiz gece gündüz demeden köy yollarının açık olması için çalışacaklar, bütün arkadaşlarıma karla mücadele çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Vatandaşların lüzumsuz ihbarlarla ekipleri meşgul etmemeleri gerektiğini belirten Akköz, bu konuda duyarlı olunmasını istedi.

Muhammed Burak, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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