Ulaş ilçesi doğal gaza kavuşuyor - Son Dakika
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Ulaş ilçesi doğal gaza kavuşuyor

13.06.2022 16:58
Ulaş ilçesi doğal gaza kavuşuyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

Esentepe Mahallesi'nde çalışmaları inceleyen Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok şükür Aksa Sivas Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile görüşmeler neticesinde belediye başkanlığı seçimlerindeki vaatlerimden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

İlçede yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak 30 kilometrelik hat için doğalgaz altyapı kazı çalışmalarının başladığını aktaran İlbey, "En geç kasım ayında çalışmalar tamamlanarak bu kış ilçe halkımıza doğal gaz verilecek. Vatandaşlarımız ve kurumlarımız rahat bir kış geçirecek." diye konuştu.

Halkın refahı, daha modern ve gelişmiş bir Ulaş için parti rozetini çıkararak çalıştığını belirten İlbey, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı olduktan sonra akaryakıt istasyonunu faaliyete geçirdik, içme suyu sorununu hallettik, cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladık. Vaatlerimden birisi de doğal gazı ilçemize getirmekti. Çok şükür bunu da gerçekleştirdim. Akabinde ahırlar bölgesi projesinin hayata geçirilmesi için de çalışmalara başladık."

İlçe sakinlerinden Timur Adamışoğlu da heyecanla bekledikleri doğal gaza kavuşacakları için çok mutluğu olduğunu dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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