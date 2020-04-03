Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi evlerinde yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş İlçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen hane başı 1000 lira destek, ihtiyaç sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması için hane başı 1000 lira destek Ulaş ilçesinde kolluk kuvvetleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları tarafından dağıtılıyor.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, "PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için bugünden itibaren kolluk kuvvetleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları tarafından ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden 170 aileye 1000 liralık yardım dağıtımına başlandı." dedi.