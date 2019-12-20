Ulaş İlkokulu'nda "Kapı Giydirme" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş İlkokulu'nda 'Kapı Giydirme' projesi - Son Dakika

Ulaş İlkokulu'nda "Kapı Giydirme" projesi

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kapı Giydirme Projesi" kapsamında Ulaş İlkokulu'nda sınıf ile idare ve öğretmenler odası kapıları eğitim düzeyine uygun olarak giydirildi.

Ulaş İlkokulu'nda

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kapı Giydirme Projesi" kapsamında Ulaş İlkokulu'nda sınıf ile idare ve öğretmenler odası kapıları eğitim düzeyine uygun olarak giydirildi.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracak en vazgeçilmez etkenin zevk verici bir eğitim ortamı olmasıdır. Bizler de idareci ve öğretmenler olarak okulumuzda farkındalık yaratmak için 'Kapı Giydirme Projesi' uyguladık. Daha önce sınıf kapıları boştu, öğrenci sınıfa girerken kapıları çarparak giriyordu, kapılara eğitimle ilgili yazılar yazıldıktan sonra sınıfa girişleri dahi değişti." dedi.

Eğitimde kalitenin artırılması için fiziki ve sosyal yapılarda değişimlerin büyük önem taşıdığını dile getiren Aydın, "Bu kapsamda okulumuzda bulunan bütün sınıf, idare ve öğretmenler odası kapılarını öğrencilerimizin eğitim düzeyine uygun olarak giydirdik. Yenilenen kapılarımızla okulumuz daha güzel bir görüntüye sahip oldu." diye konuştu.

Aydın, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Sivas, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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