Ulaş'ın etli pidesi büyük şehirlerde de damakları tatlandırıyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Tecer Dağı eteklerinde yayılan hayvanların etlerinin kullanıldığı, Zeron buğdayından elde edilen hamurla yapılan etli pide, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden de sipariş ediliyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren fırının sahibi Hüseyin Güneş, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan etli pidenin rağbet görmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Özellikle büyük şehirlerden telefonla etli pide siparişi aldıklarını anlatan Güneş, özel ambalajladıkları etli pideleri şehirlerarası yolcu otobüsleri ile Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi illerde müştere ulaştırdıklarını belirtti.

Bu kentlerden sipariş veren vatandaşların etli pideyi mikro dalga fırınlarda ısıtarak tükettiğini dile getiren Güneş, "Özellikle hemşehrilerimiz böylece etli pidenin tadından mahrum kalmıyor." dedi.

Tatilini Ulaş'ta geçiren gurbetçilerin de etli pideye ilgi gösterdiğini ifade eden Güneş, bu yiyeceğin yanı sıra fırınlarında ürettikleri katmer ve çörek için de yoğun sipariş aldıklarını sözlerine ekledi.