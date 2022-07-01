Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır - Son Dakika
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Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır

01.07.2022 13:38
Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “İskilipli Âtıflardan, fesli saray tarihçilerine kadar uzanan ve bugün de devam eden cumhuriyet düşmanlığı, 2 Temmuz günü Sivas’ta cumhuriyetimizi, laikliği ve demokrasiyi hedef almıştır” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "İskilipli Atıflardan, fesli saray tarihçilerine kadar uzanan ve bugün de devam eden cumhuriyet düşmanlığı, 2 Temmuz günü Sivas'ta cumhuriyetimizi, laikliği ve demokrasiyi hedef almıştır" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nin yakılarak 33 aydın, akademisyen, yazar ve sanatçının katledilmesinin yıldönümü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Karasu'nun açıklaması şöyle:

"2 Temmuz 1993 günü 33 aydınımızın, cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Pir Sultan'ın, Aşık Veysel'in yetiştiği topraklarda, Sivas'ta vicdanları kararmış bir güruh tarafından katledilmesinin üzerinden tam 29 yıl geçti. 29 yıldır bu toplumsal acı, ülkemizin üzerinde kara bir leke olarak durmaya devam etmektedir.

"O GÜN 'CUMHURİYET BURADA KURULDU, BURADA YIKILACAK' SLOGANI ATANLARI BİZ MENEMEN'DEN, MARAŞ'TAN TANIYORUZ"

2 Temmuz başlı başına Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmasına dönük gerici bir kalkışmadır. O gün 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak' sloganı atanları biz Menemen'den, Maraş'tan tanıyoruz. İskilipli Atıf'lardan, fesli saray tarihçilerine kadar uzanan ve bugün de devam eden cumhuriyet düşmanlığı, 2 Temmuz günü Sivas'ta cumhuriyetimizi, laikliği ve demokrasiyi hedef almıştır.

O gün Türkiye, yeniden Orta Çağ'ın karanlık zihniyetine hapsedilmeye çalışılmıştır. Orada Alevi'si Sünni'si, Hristiyan'ı, ozanı, sanatçısı, şairi, emekçisi katledilerek yüzlerce yıldır bu coğrafyada ekilen barış ve kardeşlik tohumlarına darbe vurulmak istenmiştir.

Bugün de bu toplumu inanç üzerinden, etnik kimlik üzerinden ayrıştırmaya çalışan bir siyasi iktidarla karşı karşıya olduklarını belirten Karasu, "Ama şunu bilin ki bugün Anadolu, Suriye olmuyorsa, Irak olmuyorsa, Yemen olmuyorsa bunu cumhuriyete, cumhuriyetin kurucularına ve başta da Mustafa Kemal Atatürk'e borçludur.

"MADIMAK KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDEN CANLARIMIZI BİR KEZ DAHA SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"

Bilim ve Kültür Merkezi bir an önce kapatılmalı, Madımak Utanç Müzesi'ne dönüştürülmelidir. Hak, hukuk, adalet arayışımızın en önemli noktalarından biri Madımak Katliamıdır.

Hasret Gültekinleri, Muhlis Akarsuları, Behçet Aysanları ve nicelerini katleden karanlık, aydınlığa çıkmadan Türkiye'de gerçek anlamda demokrasiden söz edilemez.

Bu vesileyle Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Sivas'ın ışığı sönmeyecek"

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Kaynak: ANKA

Ulaş Karasu, Cumhuriyet, Saray, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır - Son Dakika

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