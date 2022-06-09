Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın

09.06.2022 19:51

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM’de görüşülen ‘Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve depolama tesislerinin maksat oranlarını belirleme, bu oranları değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesini öngören düzenlemeyi eleştirdi. Karasu, “Ekonomiyi kuruttunuz, bırakın ülkenin barajları kurumasın” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM'de görüşülen 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve depolama tesislerinin maksat oranlarını belirleme, bu oranları değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini öngören düzenlemeyi eleştirdi. Karasu, "Ekonomiyi kuruttunuz, bırakın ülkenin barajları kurumasın" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülüyor. Genel Kurul'da konuşan Ulaş Karasu, şunları söyledi:

"KURUMLARIN İÇİNİN NASIL BOŞALTILDIĞININ EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR BU"

"Kanunla DSİ İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve depolama tesislerinin maksat oranlarını belirleme, bu oranları değiştirme yetkisi de direkt Cumhurbaşkanı'na veriliyor. DSİ öyle bir kurumdu ki içinden cumhurbaşkanı çıkardı. Siz, cumhurbaşkanı yetiştiren kurumun yetkisini elinden alıp Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Kurumların içinin nasıl boşaltıldığının en güzel örneğidir bu. Şimdi bu yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz ama hepimiz biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddiası, kendisinin ekonomist olduğu yönünde.

"EKONOMİYİ KURUTTUNUZ, BIRAKIN ÜLKENİN BARAJLARI KURUMASIN"

Ekonomist Genel Başkanınız ülke ekonomisini kuruttu, mali kaynakları kuruttu; emeklinin, asgari ücretlinin maaşını kuruttu, şimdi sıra barajlara mı geldi? Ekonomiyi kuruttunuz, bırakın ülkenin barajları kurumasın. Cumhurbaşkanı çıkacak, 'Ben bu barajın, bu göledin maksat oranını böyle yapıyorum' diyecek. Neye göre? Bilinmiyor. DSİ Genel Müdürü'ne, Tarım ve Orman Bakanı'na ne gerek var? Zaten bir yetkileri yok. Boşuna maaş vermeyin, o koltukları boşuna işgal etmesinler."

Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın
Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın
Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın
Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın

YORUMLAR
500
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ülkedeki yabancı yatırımcılara ağaç dikme çağrısı Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ülkedeki yabancı yatırımcılara ağaç dikme çağrısı AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Terör unsurlarını, ülke sınırları dışında bertaraf etmek için büyük gayret gösteriyoruz' AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Terör unsurlarını, ülke sınırları dışında bertaraf etmek için büyük gayret gösteriyoruz'
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Ulaş Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 19:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement