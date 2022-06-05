Ulaş Karasu: Uzaya İnsan Göndermekten Bahseden Siyasi İrade, Sivas'ın Yakupoğlan Köyüne Okul Getirmekten Aciz Durumda - Son Dakika
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Ulaş Karasu: Uzaya İnsan Göndermekten Bahseden Siyasi İrade, Sivas'ın Yakupoğlan Köyüne Okul Getirmekten Aciz Durumda

05.06.2022 18:29
Ulaş Karasu: Uzaya İnsan Göndermekten Bahseden Siyasi İrade, Sivas'ın Yakupoğlan Köyüne Okul Getirmekten Aciz Durumda

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Yakupoğlan köyündeki ilkokulun üç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını ve köydeki 450 çocuğun okula gitmek için her gün 60 kilometre yol kat ettiğini belirterek, “Uzaya insan göndermekten bahseden siyasi irade, Sivas’ın Yakupoğlan köyüne okul getirmekten aciz durumdadır. Bir an önce yeni okulun ihalesinin yapılıp, okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi gerekiyor. Yakupoğlan’daki çocuklarımızın üç senesi kayboldu. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına almak bizlerin en önemli görevidir” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Yakupoğlan köyündeki ilkokulun üç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını ve köydeki 450 çocuğun okula gitmek için her gün 60 kilometre yol kat ettiğini belirterek, "Uzaya insan göndermekten bahseden siyasi irade, Sivas'ın Yakupoğlan köyüne okul getirmekten aciz durumdadır. Bir an önce yeni okulun ihalesinin yapılıp, okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi gerekiyor. Yakupoğlan'daki çocuklarımızın üç senesi kayboldu. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına almak bizlerin en önemli görevidir" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Yakupoğlan köyünü ziyaret etti. Karasu, Yakupoğlan köyünde 2019 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ilkokulun yerine yenisinin yapılmadığını ve öğrencilerin taşımalı eğitimle köye 30 kilometre mesafedeki başka bir okula gittiğini anlattı.

Öğrencilerin her gün okula gidip gelmek için 60 kilometre yol kat ettiğini söyleyen Karasu, "Buradaki okul, 2019 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Aradan geçen üç yılda yeni okulun ihalesi dahi yapılmadı. Köydeki 450 çocuğumuz, 30 kilometre uzaklıktaki Güneykaya İlkokulu'na gidiyor. Özellikle kış şartlarının çetin geçtiği bölgede okula gitmek, çocuklarımız için adeta çileye dönmüş durumda" diye konuştu.

Öğrencilerin iki haftadır okullarına gidemediğini de kaydeden Karasu, şunları söyledi:

"Buradan yetkililere sesleniyorum. Uzaya insan göndermekten bahseden siyasi irade, Sivas'ın Yakupoğlan köyüne okul getirmekten aciz durumdadır. Bir an önce yeni okulun ihalesinin yapılıp, okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi gerekiyor. Yakupoğlan'daki çocuklarımızın üç senesi kayboldu. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına almak bizlerin en önemli görevidir."

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza okulu vermek zorundayız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. ve istedikleri okul analarının ak sütü gibi helal. Bir an önce Yakuoğlan'da yıkılan okulun yerine yenisi yapılmalı" dedi.

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Kaynak: ANKA

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