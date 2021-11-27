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ULAŞ, KATİLİYLE BİR AY ÖNCE BARIŞMIŞ - Son Dakika

ULAŞ, KATİLİYLE BİR AY ÖNCE BARIŞMIŞ

27.11.2021 11:16

ADANA'da eniştesinin yeğeni Mehmet C. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ulaş Çelikten'in (22), cinayet şüphelisi ile daha önce küfürleşme yüzünden tartıştığı, 1 ay önce de barıştırıldığı ortaya çıktı.

ADANA'da eniştesinin yeğeni Mehmet C. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ulaş Çelikten'in (22), cinayet şüphelisi ile daha önce küfürleşme yüzünden tartıştığı, 1 ay önce de barıştırıldığı ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım gecesi Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşları ve eniştesi M.T. ile buluşarak bir mekanda içki içti. Çelikten çıkışta, eniştesi M.T.?nin yeğeni Mehmet C. ile karşılaştı. Çelikten ile Mehmet C. ayaküstü konuştu. Konuşmanın ardından Mehmet C. tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş edip kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP GİTTİ

Eniştesi M.T., kanlar içinde yere yığılan Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. M.T., Çelikten'i hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Ulaş Çelikten, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, cinayet şüphelisi Mehmet C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün Mehmet C.?yi yolda yürürken yakalayıp gözaltına aldı.

BABA: 1 AY ÖNCE BARIŞTIRMIŞTIM

Ulaş Çelikten'in cenazesi ise dün Adana Adli Tıp Kurumu'daki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 10 gün sonra tekstil işi yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenilen Ulaş Çelikten'ın cenazesi götürüldüğü Hacıali Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede Çelikten'in annesi Fatma Çelikten'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Baba Ali Çelikten, yaşananlara inanamadıklarını, önemli bir sorun yokken cinayetin işlendiğini söyledi. Çelikten, 'Maddi ve ahlaki hiçbir sorun yok. Bir ay önce münakaşa ettiklerini duyunca onları barıştırdım. Dün ise oğlum arkadaşlarıyla bir mekana gidiyor ve o kişi gittikleri yeri biliyor. Olay orada meydana geliyor. Hiçbir sorun yokken sadece ağız dalaşı yüzünden oğlum öldü' dedi.

Mehmet C.?nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ULAŞ, KATİLİYLE BİR AY ÖNCE BARIŞMIŞ
ULAŞ, KATİLİYLE BİR AY ÖNCE BARIŞMIŞ
ULAŞ, KATİLİYLE BİR AY ÖNCE BARIŞMIŞ
ULAŞ, KATİLİYLE BİR AY ÖNCE BARIŞMIŞ

Cinayet, Kasım, Adana, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULAŞ, KATİLİYLE BİR AY ÖNCE BARIŞMIŞ - Son Dakika


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