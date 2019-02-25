Son Dakika Haberleri: Ulaş Kaymakam Vekili Dalak, Köyleri Ziyaret Etti

Ulaş Kaymakam Vekili Dalak, Köyleri Ziyaret Etti

1 saat önce

Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, ilçeye bağlı köylere ziyarette bulundu.

Ulaş Kaymakam Vekili Dalak, Köyleri Ziyaret Etti, System.String[]
Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, ilçeye bağlı köylere ziyarette bulundu.

Ulaş ilçesine bağlı Aşağıada, Bostankaya ve Akkaya köylerini ziyaret eden Dalak, köylülerle sohbet etti, isteklerini dinledi.

Devlet olarak eksikliklerin giderilmesi için her türlü gayretin gösterildiğini belirten Dalak, "Köylerimizin ihtiyaçlarını önceliklerine göre yerine getirmeye çalışıyoruz. Taleplerin yerine getirilmesinde hakkaniyete riayet edilerek devlete yardımcı olunması, her şeyin devletten beklenilmeden imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturulmasının sağlanması yönünde hareket edilmesi de önemli." diye konuştu.

Köy muhtarları ve köylüler ziyaretten dolayı Dalak'a teşekkür etti.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek ve ilgili daire amirleri de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Bostankaya, Altınyayla, Güncel
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