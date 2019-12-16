Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Akköz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


Akköz "haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" ve "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Hello Brother" fotoğrafları için oy kullandı.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fotoğrafların seçiminde zorluk yaşadığını ve bütün fotoğraf karelerinin büyük bir ustalık ve titizlikle çekildiğini belirtti. Her fotoğrafın farklı anlamları ve hikayeleri var. Seçim yapabilmek hayli güç oldu." dedi.

AA'yı yakından takip ettiğini dile getiren Akköz, "Haber alanındaki başarısını fotoğraflarına da yansıtmış." diye konuştu.

Muhammed Burak, Muhammed Said, Ali Atmaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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