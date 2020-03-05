Ulaş Kaymakamı Akköz besi çiftliklerini inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Akköz besi çiftliklerini inceledi - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Akköz besi çiftliklerini inceledi

6 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçede faaliyet gösteren besi çiftliklerinde incelemede bulundu.

Ulaş Kaymakamı Akköz besi çiftliklerini inceledi, System.String[]

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçede faaliyet gösteren besi çiftliklerinde incelemede bulundu.

İlçe merkezi ve köylerinde faaliyet gösteren besi çiftliklerini inceleyen Akköz, işletme sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İşletme sahiplerine her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Akköz, "İlçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak böyle tesislerin yapımı ve üretimi aşamasında kaymakamlık olarak girişimcilerimize imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız." dedi.

İşletme sahiplerinden Mehrali Deliktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Akköz'e teşekkür etti.

Muhammed Burak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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