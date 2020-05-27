Ulaş Kaymakamı Akköz, çocukların mutluluğuna ortak oldu - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarını izin verilen 14 yaş ve altı çocukların mutluluğuna ortak oldu.

İlçede saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.

Akköz, çocuklara oyuncak, balon ve çikolata dağıttı.

Akköz, AA muhabirine, "Çocuklarımız gerçekten parkları, doğayı özlemiş. Çocuksuz parkların bir anlamı yok. Parklarımız, sokaklarımız çocuk sesleriyle daha anlamlı oluyor. Kısa süre de olsa streslerini attılar. Parklarımız sokaklarımız çocuk sesleriyle güzelleşiyor." dedi.